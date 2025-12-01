Marché de Noël 2025 de Champs-Sur-Yonne Salle Podium Champs-sur-Yonne

Marché de Noël 2025 de Champs-Sur-Yonne

Salle Podium 10 rue de Verdun Champs-sur-Yonne Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Plus de 50 exposants reviennent cette année pour célébrer les fêtes de fin d’année à Champs-sur-Yonne. Vin chaud, guirlandes et pulls moches seront au rendez-vous ! Le père Noël et ses mascottes seront de la fête dans ce marché couvert où animations, artisanat et produits locaux vous attendent. Pour les gourmands, papillotes et restaurations ne sont pas oubliées. .

Salle Podium 10 rue de Verdun Champs-sur-Yonne 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

