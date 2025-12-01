Marché de Noël 2025 de Limeray Limeray

Marché de Noël 2025 de Limeray

11 Avenue du 8 Mai 1945 Limeray Indre-et-Loire

Gratuit

Début : Dimanche 2025-12-14 09:30:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-12-14

L’association Loisirs Déco Limeray vous invite le 14 décembre 2025 à profiter de son marché de Noël artisanal.

Au programme contes de noël, visite du père Noël et concerts par la troupe Free’son et l’Harmonie de Limeray.

Restauration sur place et vin chaud.

English : Limeray Christmas Market 2025

The Loisirs Déco Limeray association invites you to enjoy its craft Christmas market on 14th December 2025.

German :

Der Verein Loisirs Déco Limeray lädt Sie am 14. Dezember 2025 ein, seinen handwerklichen Weihnachtsmarkt zu genießen.

Italiano :

L’associazione Loisirs Déco Limeray vi invita a partecipare al suo mercatino di Natale artigianale il 14 dicembre 2025.

Espanol : Mercado navideño 2025 de Limeray

La asociación Loisirs Déco Limeray le invita el 14 de diciembre de 2025 a disfrutar de su mercado navideño artesanal.

