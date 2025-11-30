Marché de Noël 2025 Fenioux

Marché de Noël 2025

Place de la mairie Fenioux Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Les réservations sont lancées

Venez profiter du traditionnel marché de Noël de Fenioux le dimanche 30 novembre de 10h à 18h

Exposants & Artisans vous attendent tout au long de la journée

Côté restauration, buvette, bar à huîtres et tartiflette au menu

Vous pouvez vous inscrire pour le repas du midi avec le lien ci-dessous

https://www.helloasso.com/…/evenements/menu-tartiflette

Toujours au programme , visite du père Noël avec séance photo & l’iconique petit train qui vous transportera dans la magie de Noël

Concours du pull moche & Quizz de Noël avec de nombreux lots à gagner tout au long de la journée .

Place de la mairie Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

