Marché de Noël 2025 Fenioux
Marché de Noël 2025
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-30
Les réservations sont lancées
Venez profiter du traditionnel marché de Noël de Fenioux le dimanche 30 novembre de 10h à 18h
Exposants & Artisans vous attendent tout au long de la journée
Côté restauration, buvette, bar à huîtres et tartiflette au menu
Vous pouvez vous inscrire pour le repas du midi avec le lien ci-dessous
https://www.helloasso.com/…/evenements/menu-tartiflette
Toujours au programme , visite du père Noël avec séance photo & l’iconique petit train qui vous transportera dans la magie de Noël
Concours du pull moche & Quizz de Noël avec de nombreux lots à gagner tout au long de la journée .
Place de la mairie Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
