Marché de Noël 2025 salle Roger Rondeaux Fouras
Marché de Noël 2025 salle Roger Rondeaux Fouras samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël 2025
salle Roger Rondeaux rue de Trop Tôt Venu Fouras Charente-Maritime
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
2025-11-29
70 exposants Métiers de bouches, chocolats, vins, champagnes, décorations, décoration de tables, créations, bijoux, idées cadeaux…
salle Roger Rondeaux rue de Trop Tôt Venu Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 57 25 radioterremarine2@bbox.fr
English : Christmas Market 2025
70 exhibitors: Catering, chocolates, wines, champagnes, decorations, table decorations, creations, jewelry, gift ideas…
German : Weihnachtsmarkt 2025
70 Aussteller Handwerksberufe, Schokolade, Weine, Champagner, Dekorationen, Tischdekorationen, Kreationen, Schmuck, Geschenkideen…
Italiano :
70 espositori: Catering, cioccolatini, vini, champagne, decorazioni, decorazioni per la tavola, creazioni, gioielli, idee regalo…
Espanol :
70 expositores: Catering, chocolates, vinos, champagnes, decoraciones, adornos de mesa, creaciones, joyas, ideas para regalos…
