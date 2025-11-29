Marché de Noël 2025 salle Roger Rondeaux Fouras

Marché de Noël 2025

salle Roger Rondeaux rue de Trop Tôt Venu Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

70 exposants Métiers de bouches, chocolats, vins, champagnes, décorations, décoration de tables, créations, bijoux, idées cadeaux…

.

salle Roger Rondeaux rue de Trop Tôt Venu Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 57 25 radioterremarine2@bbox.fr

English : Christmas Market 2025

70 exhibitors: Catering, chocolates, wines, champagnes, decorations, table decorations, creations, jewelry, gift ideas…

German : Weihnachtsmarkt 2025

70 Aussteller Handwerksberufe, Schokolade, Weine, Champagner, Dekorationen, Tischdekorationen, Kreationen, Schmuck, Geschenkideen…

Italiano :

70 espositori: Catering, cioccolatini, vini, champagne, decorazioni, decorazioni per la tavola, creazioni, gioielli, idee regalo…

Espanol :

70 expositores: Catering, chocolates, vinos, champagnes, decoraciones, adornos de mesa, creaciones, joyas, ideas para regalos…

L’événement Marché de Noël 2025 Fouras a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan