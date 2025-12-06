Marché de Noël 2025 Kernilis Salle polyvalente Kernilis
Salle polyvalente Rue de l’If Kernilis Finistère
Début : 2025-12-06 15:30:00
fin : 2025-12-06 20:00:00
2025-12-06
La magie de Noël s’invite une nouvelle fois dans notre commune !
Petits et grands sont invités à venir flâner au marché de Noël. De nombreux exposants seront présents pour vous proposer des produits artisanaux, des décorations de saison, des gourmandises, et bien d’autres idées cadeaux à glisser sous le sapin.
Nous vous attendons nombreux pour partager cet après-midi placé sous le signe de la convivialité, de la créativité et de la féerie de Noël ! .
Salle polyvalente Rue de l’If Kernilis 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 52 43
