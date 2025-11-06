Marché de Noël 2025 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Pour sa première édition, le marché de Noël de l’asociation Le Nouveau quai de la Fosse est ravie de vous présenter créateurs, artisans et producteurs locaux passionnés, accompagnés d’un jazz band et d’une buvette conviviale avec petite restauration et crêpes pour les gourmands! Passez nous voir!Dimanche 14 décembre de 10h à 18hPlace du commandant L’HerminierArrêt de tram : Chantiers NavalsFacebook : https://www.facebook.com/events/1164394345637932Instagram : lenouveauquai

