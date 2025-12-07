Marché de Noël 2025 Salle des fêtes Romagne

Marché de Noël 2025

Salle des fêtes Rue du Vigneau Romagne Vienne

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Marché de créateurs et producteurs locaux. Barbes à papa. Tombola et autres surprises. Tour à cheval gratuit de 14h à 16h. .

Salle des fêtes Rue du Vigneau Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine lefildanne@gmail.com

