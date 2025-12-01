Marché de Noël 2025 Place de la fontaine Saint-Léger-sous-Beuvray
Marché de Noël 2025 Place de la fontaine Saint-Léger-sous-Beuvray samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël 2025
Place de la fontaine Saint-Léger-sous-Beuvray
Marché de Noël 2025. Artisanat, producteurs locaux, idées cadeaux, repas et buvette sur place. Croziflette maison. .
+33 6 35 14 23 14 comite@leodegarien.fr
