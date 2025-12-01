Marché de Noël 2025 Place de la fontaine Saint-Léger-sous-Beuvray

Marché de Noël 2025

Marché de Noël 2025. Artisanat, producteurs locaux, idées cadeaux, repas et buvette sur place. Croziflette maison. .

Place de la fontaine Place de la Fontaine Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 14 23 14 comite@leodegarien.fr

