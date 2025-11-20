Marché de Noël 2025

Rue Henri Guy Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Le Marché de Noël revient à Saint-Loup-sur-Semouse !

Ambiance festive, idées cadeaux, gourmandises et magie de Noël seront au rendez-vous !

Le 13 décembre de 10h à 20h et le 14 décembre de 10h à 19h.

Animations pour les enfants circuit gonflable de karts à pédales, balades à dos d’âne, chasse au trésor avec balades en calèche, spectacle de clown magicien en déambulation, sculptures sur ballons, stand photo avec le Père Noël…

Concert de La Fa Mi’Zik dans l’église le samedi de 16h à 17h30. .

Rue Henri Guy Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

English : Marché de Noël 2025

German : Marché de Noël 2025

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël 2025 Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2025-11-03 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD