MARCHE DE NOEL 2025 SALSES LE CHATEAU Salses-le-Château
MARCHE DE NOEL 2025 SALSES LE CHATEAU Salses-le-Château samedi 6 décembre 2025.
MARCHE DE NOEL 2025 SALSES LE CHATEAU
Impasse d’en Valette Salses-le-Château Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël de Salses-le-château du samedi 6 au dimanche 7 décembre à la salle polyvalente de 10h à 17h. Stands artisanaux, patinoire, jeux en bois, visite du Père Noël, balade en calèche, chants….
.
Impasse d’en Valette Salses-le-Château 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 60 04 communication@mairie-salses.fr
English :
Salses-le-Château Christmas Market from Saturday December 6 to Sunday December 7 at the Salle Polyvalente from 10am to 5pm. Craft stalls, ice rink, wooden games, visit from Santa Claus, horse-drawn carriage rides, carols?
German :
Weihnachtsmarkt in Salses-le-château von Samstag, dem 6., bis Sonntag, dem 7. Dezember, in der Mehrzweckhalle von 10 bis 17 Uhr. Kunsthandwerkliche Stände, Eislaufbahn, Holzspiele, Besuch des Weihnachtsmanns, Kutschfahrten, Gesang?
Italiano :
Mercatino di Natale di Salses-le-Château da sabato 6 a domenica 7 dicembre presso la Salle Polyvalente dalle 10.00 alle 17.00. Bancarelle di artigianato, pista di pattinaggio sul ghiaccio, giochi in legno, visita di Babbo Natale, gite in carrozza trainata da cavalli, canti?
Espanol :
Mercado de Navidad de Salses-le-Château del sábado 6 al domingo 7 de diciembre en la Sala Polivalente de 10:00 a 17:00 horas. Puestos de artesanía, pista de hielo, juegos de madera, visita de Papá Noel, paseos en coche de caballos, villancicos…
L’événement MARCHE DE NOEL 2025 SALSES LE CHATEAU Salses-le-Château a été mis à jour le 2025-11-21 par A.D.T des Pyrénées-Orientales