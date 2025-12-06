Marché de Noël 2025 Thouars Rue Porte de Paris à Place Saint-Médard Thouars

Marché de Noël 2025 Thouars

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Le Marché de Noël de Thouars arrive ! Rendez-vous les 13 & 14 décembre pour profiter d’un week-end festif et magique au cœur de la ville ! De la rue Porte de Paris jusqu’à la place Saint-Médard, venez flâner, déguster, vous émerveiller… et partager un moment convivial en famille ou entre amis !

Des chalets gourmands et artisanaux, un magnifique manège pour petits et grands, des idées cadeaux, des animations et l’ambiance chaleureuse de Noël. Venez flâner, déguster, vous émerveiller… et partager un moment convivial en famille ou entre amis ! .

Rue Porte de Paris à Place Saint-Médard Place Saint-Médard Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

English : Marché de Noël 2025 Thouars

The Thouars Christmas Market is here! Join us on December 13 & 14 for a festive and magical weekend in the heart of the town! From Rue Porte de Paris to Place Saint-Médard, come and stroll, taste, marvel? and share a convivial moment with family and friends!

