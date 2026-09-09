Informations pratiques

Yvré-le-Pôlin

Marché de Noël 2026

Route de la fosse Yvré-le-Pôlin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 10:00:00

fin : 2026-12-12 17:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Marché de Noël 2026 à Yvré le Polin organisé par l’APE La Farandole

L’Association des Parents d’Elèves de Yvré le Polin, La Farandole, organise son marché de noël annuel.

Retrouvez nous au gymnase couvert pour déambuler entre les artisans et créateurs, boire un vin chaud, se prendre en photo avec le père noël ou bien participer à notre tombola de noël ! .

Route de la fosse Yvré-le-Pôlin 72330 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 53 15 56 lafarandole72@gmail.com

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English :

Christmas Market 2026 at Yvré-le-Polin, organized by the La Farandole PTA

L’événement Marché de Noël 2026 Yvré-le-Pôlin a été mis à jour le 2026-09-09 par CDT72