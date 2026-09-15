Marché de Noël – 30e édition Saint-Pierre-d’Oléron
vendredi 11 décembre 2026 · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Marché de Noël – 30e édition
Place Camille Mémain Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-11
Rendez-vous place de la Lanterne pour la 30e édition du marché de Noël ! Le village de Noël accueille 50 exposants avec artisans d’art et créateurs. De nombreuses animations sont au programme du vendredi au dimanche.
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Place Camille Mémain Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77 secretariat.culture@saintpierreoleron.com
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English : Christmas Market – 30th Annual Event
Join us at Place de la Lanterne for the 30th %E9edition of the Christmas market! The Christmas village will feature 50 exhibitors, including artisans and designers. A variety of activities are scheduled from Friday through Sunday.
L’événement Marché de Noël – 30e édition Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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