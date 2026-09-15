Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Marché de Noël – 30e édition

Place Camille Mémain Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-11

Rendez-vous place de la Lanterne pour la 30e édition du marché de Noël ! Le village de Noël accueille 50 exposants avec artisans d’art et créateurs. De nombreuses animations sont au programme du vendredi au dimanche.

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Place Camille Mémain Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77 secretariat.culture@saintpierreoleron.com

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English : Christmas Market – 30th Annual Event

Join us at Place de la Lanterne for the 30th %E9edition of the Christmas market! The Christmas village will feature 50 exhibitors, including artisans and designers. A variety of activities are scheduled from Friday through Sunday.

L’événement Marché de Noël – 30e édition Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes