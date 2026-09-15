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AGENDA · Saint-Pierre-d'Oléron

Marché de Noël – 30e édition Saint-Pierre-d’Oléron

vendredi 11 décembre 2026 · Saint-Pierre-d'Oléron

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Adresse
Place Camille Mémain
Ville
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Pierre-d’Oléron

Marché de Noël – 30e édition

Place Camille Mémain Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-11

Rendez-vous place de la Lanterne pour la 30e édition du marché de Noël ! Le village de Noël accueille 50 exposants avec artisans d’art et créateurs. De nombreuses animations sont au programme du vendredi au dimanche.
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Place Camille Mémain Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77  secretariat.culture@saintpierreoleron.com

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English : Christmas Market – 30th Annual Event

Join us at Place de la Lanterne for the 30th %E9edition of the Christmas market! The Christmas village will feature 50 exhibitors, including artisans and designers. A variety of activities are scheduled from Friday through Sunday.

L’événement Marché de Noël – 30e édition Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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