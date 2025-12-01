Marché de Noël 4ème édition Salle des fêtes Mosnac
Marché de Noël 4ème édition Salle des fêtes Mosnac dimanche 14 décembre 2025.
Salle des fêtes 2 rue de la Seugne Mosnac Charente-Maritime
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Marché de Noël à Mosnac organisé par Mosnac Animations
Salle des fêtes 2 rue de la Seugne Mosnac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 52 61
English :
Christmas market in Mosnac organized by Mosnac Animations
L'événement Marché de Noël 4ème édition Mosnac a été mis à jour le 2025-12-02