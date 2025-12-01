Marché de Noël 4ème édition Salle des fêtes Mosnac

Marché de Noël 4ème édition

Salle des fêtes 2 rue de la Seugne Mosnac Charente-Maritime

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Marché de Noël à Mosnac organisé par Mosnac Animations

Salle des fêtes 2 rue de la Seugne Mosnac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 52 61

English :

Christmas market in Mosnac organized by Mosnac Animations

