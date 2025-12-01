MARCHE DE NOEL 8 ème Année salle des Fêtes Clion

MARCHE DE NOEL 8 ème Année salle des Fêtes Clion dimanche 14 décembre 2025.

salle des Fêtes rue des Oiseaux Clion Charente-Maritime

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

marché de Noel 8 ème année , artisanat , déco , marché gourmand , visites du Père Noel , tombola , présence du Crispy Food Truck

salle des Fêtes rue des Oiseaux Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 90 56 03 sonia.pegossoff@orange.fr

English :

8th annual Christmas market, crafts, decorations, gourmet market, visits from Santa Claus, tombola, Crispy Food Truck presence

German :

weihnachtsmarkt 8. Jahr , Kunsthandwerk , Dekoration , Gourmetmarkt , Besuche des Weihnachtsmannes , Tombola , Anwesenheit des Crispy Food Trucks

Italiano :

8° mercatino di Natale annuale, artigianato, decorazioni, mercatino gastronomico, visite di Babbo Natale, tombola, presenza del Crispy Food Truck

Espanol :

8º mercado anual de Navidad, artesanía, decoración, mercado gastronómico, visitas de Papá Noel, tómbola, presencia del Crispy Food Truck

