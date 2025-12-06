Marché de Noël à ABC Résidences ABC Résidences Montignac-Lascaux
Marché de Noël à ABC Résidences
ABC Résidences 234 Route de Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne
2025-12-06
2025-12-06
10h 18h. Premier marché de noël de la Résidence (Entrée libre). Possibilité de profiter également d'un délicieux brunch (sur réservation, 16€)
La Résidence ABC Résidence profite des ses Journées Portes Ouvertes pour organiser son premier marché de noël.
Ce sera également l’occasion de profiter d’un délicieux brunch pour seulement 16€ personne (sur inscription)
Ouvert à tous, petits et grands, un moment intergénérationnel de grande convivialité se prépare ! .
ABC Résidences 234 Route de Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 32 66 36 63 contact@abcresidences.fr
English : Marché de Noël à ABC Résidences
10am 6pm. The Residence’s first Christmas market (free admission). You can also enjoy a delicious brunch (reservation required, 16?)
