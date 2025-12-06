Marché de Noël à ABC Résidences ABC Résidences Montignac-Lascaux

Marché de Noël à ABC Résidences

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

10h 18h. Premier marché de noël de la Résidence (Entrée libre). Possibilité de profiter également d’un délicieux brunch (sur réservation, 16€)

La Résidence ABC Résidence profite des ses Journées Portes Ouvertes pour organiser son premier marché de noël.

Ce sera également l’occasion de profiter d’un délicieux brunch pour seulement 16€ personne (sur inscription)

Ouvert à tous, petits et grands, un moment intergénérationnel de grande convivialité se prépare ! .

ABC Résidences 234 Route de Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 32 66 36 63 contact@abcresidences.fr

English : Marché de Noël à ABC Résidences

10am 6pm. The Residence’s first Christmas market (free admission). You can also enjoy a delicious brunch (reservation required, 16?)

