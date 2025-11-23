Marché de Noël à Alleins Reporté Alleins

Marché de Noël à Alleins Reporté

Dimanche 23 novembre 2025 à partir de 10h. Place de la République Alleins Bouches-du-Rhône

Le marché de Noël d’Alleins est un rendez-vous incontournable pour plonger dans la magie des fêtes de fin d’année. Chaque année, le village se pare de ses plus belles lumières et accueille artisans locaux et créateurs.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, petits et grands pourront flâner parmi les stands, savourer des gourmandises de saison, et profiter des animations spécialement organisées pour l’occasion. C’est le moment idéal pour trouver des cadeaux uniques, soutenir l’artisanat local, et partager un moment festif en famille ou entre amis. .

Place de la République Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 83 78 03 gerard.duloir@gmail.com

English :

Every year, Alleins lights up and welcomes this traditional meeting the Christmas market.

German :

Der Weihnachtsmarkt in Alleins ist ein unumgänglicher Termin, um in die Magie der Weihnachtszeit einzutauchen. Jedes Jahr schmückt sich das Dorf mit den schönsten Lichtern und empfängt lokale Kunsthandwerker und Designer.

Italiano :

Il mercatino di Natale di Alleins è un’occasione imperdibile per immergersi nella magia delle feste. Ogni anno, il villaggio viene addobbato con le sue luci più belle e accoglie artigiani e designer locali.

Espanol :

El mercado navideño de Alleins es una ocasión ineludible para sumergirse en la magia de las fiestas. Cada año, el pueblo se engalana con sus mejores luces y acoge a artesanos y diseñadores locales.

