Marché de Noël à Allonneau Bressuire Allonneau Bressuire

Marché de Noël à Allonneau Bressuire

Allonneau 41 Boulevard de Poitiers Bressuire Deux-Sèvres

2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Marché de Noël à Allonneau, avec petit vide-grenier, objets réalisés par les résidents.

Vin chaud, chocolat chaud et crêpes sur place. .

+33 5 49 81 59 56

