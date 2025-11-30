Marché de Noël à Allonneau Bressuire Allonneau Bressuire
Marché de Noël à Allonneau Bressuire Allonneau Bressuire dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël à Allonneau Bressuire
Allonneau 41 Boulevard de Poitiers Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Marché de Noël à Allonneau, avec petit vide-grenier, objets réalisés par les résidents.
Vin chaud, chocolat chaud et crêpes sur place. .
Allonneau 41 Boulevard de Poitiers Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 59 50
English :
German : Marché de Noël à Allonneau Bressuire
Italiano :
Espanol : Marché de Noël à Allonneau Bressuire
L’événement Marché de Noël à Allonneau Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Bocage Bressuirais