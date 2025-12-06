Marché de Noël à Allouville-Bellefosse Allouville-Bellefosse
Marché de Noël à Allouville-Bellefosse Allouville-Bellefosse samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël à Allouville-Bellefosse
Place Paul Levieux Allouville-Bellefosse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14
La magie de Noël s’empare du bourg d’Allouville-Bellefosse durant deux week-ends d’affilé, sous un chapiteau chauffé. Au programme marché d’artisans, concerts, photos avec le Père Noël et de nombreuses autres animations. Buvette et restauration sur place. .
Place Paul Levieux Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie frab.cauxretro@gmail.com
English : Marché de Noël à Allouville-Bellefosse
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël à Allouville-Bellefosse Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2025-11-06 par Yvetot Normandie Tourisme