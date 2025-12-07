Marché de Noël à Andeville Andeville

Marché de Noël à Andeville

01 rue Jean Juarès Andeville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Nombreux exposants

Animations proposées , calèche, orgue de barbarie et concours de dessin.

Vente de crêpes, marrons, vins chaud et dégustation d’huitres.

01 rue Jean Juarès Andeville 60570 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 08 12

English :

Numerous exhibitors

Entertainment: horse-drawn carriage, barrel organ and drawing competition.

Pancakes, chestnuts, mulled wine and oyster tasting.

German :

Zahlreiche Aussteller

Angebotene Animationen, Pferdekutsche, Drehorgel und Zeichenwettbewerb.

Verkauf von Crêpes, Maronen, Glühwein und Austernverkostung.

Italiano :

Numerosi espositori

Intrattenimento: carrozza trainata da cavalli, organetto e concorso di disegno.

Frittelle, castagne, vin brulé e degustazione di ostriche.

Espanol :

Numerosos expositores

Entretenimiento: coche de caballos, organillo y concurso de dibujo.

Tortitas, castañas, vino caliente y degustación de ostras.

