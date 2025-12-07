Marché de Noël à Andeville Andeville
Marché de Noël à Andeville Andeville dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël à Andeville
01 rue Jean Juarès Andeville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Nombreux exposants
Animations proposées , calèche, orgue de barbarie et concours de dessin.
Vente de crêpes, marrons, vins chaud et dégustation d’huitres.
Nombreux exposants
Animations proposées , calèche, orgue de barbarie et concours de dessin.
Vente de crêpes, marrons, vins chaud et dégustation d’huitres. .
01 rue Jean Juarès Andeville 60570 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 08 12
English :
Numerous exhibitors
Entertainment: horse-drawn carriage, barrel organ and drawing competition.
Pancakes, chestnuts, mulled wine and oyster tasting.
German :
Zahlreiche Aussteller
Angebotene Animationen, Pferdekutsche, Drehorgel und Zeichenwettbewerb.
Verkauf von Crêpes, Maronen, Glühwein und Austernverkostung.
Italiano :
Numerosi espositori
Intrattenimento: carrozza trainata da cavalli, organetto e concorso di disegno.
Frittelle, castagne, vin brulé e degustazione di ostriche.
Espanol :
Numerosos expositores
Entretenimiento: coche de caballos, organillo y concurso de dibujo.
Tortitas, castañas, vino caliente y degustación de ostras.
L’événement Marché de Noël à Andeville Andeville a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre