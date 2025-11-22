MARCHÉ DE NOËL À ANDILLY EN BASSIGNY Andilly-en-Bassigny
Salle des Fêtes Andilly-en-Bassigny Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22 2025-11-23
Tout public
Le Réveil du Bassigny présente son
Marché de Noël
3ième édition
Produits artisanaux
Produits locaux
Bar à soupe
Vin chaud
Buvette et restauration .
Salle des Fêtes Andilly-en-Bassigny 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 19 04 23 12
L’événement MARCHÉ DE NOËL À ANDILLY EN BASSIGNY Andilly-en-Bassigny a été mis à jour le 2025-11-05 par Antenne du Pays de Langres