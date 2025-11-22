MARCHÉ DE NOËL À ANDILLY EN BASSIGNY

Salle des Fêtes Andilly-en-Bassigny Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Tout public

Le Réveil du Bassigny présente son

Marché de Noël

3ième édition

Produits artisanaux

Produits locaux

Bar à soupe

Vin chaud

Buvette et restauration .

Salle des Fêtes Andilly-en-Bassigny 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 19 04 23 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MARCHÉ DE NOËL À ANDILLY EN BASSIGNY Andilly-en-Bassigny a été mis à jour le 2025-11-05 par Antenne du Pays de Langres