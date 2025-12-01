Marché de Noël à Andolsheim Andolsheim
Marché de Noël à Andolsheim Andolsheim samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël à Andolsheim
1 rue de Colmar Andolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Marché de Noël avec plusieurs stands d’artisans locaux, animations, buvette et petite restauration.
Célébrons ensemble Noël !
Au programme de ces deux jours:
– de nombreux stands d’artisans locaux
– buvette/restauration bière de Noël, vin chaud, manalas, bretzels, choucroute, knacks et autres gourmandises
– Animations pour petits et grands
Plus d’informations sur notre page facebook @originalement vous
*** bénéfices reversés aux chiens guides de l’est*** .
1 rue de Colmar Andolsheim 68280 Haut-Rhin Grand Est originalementvous68@gmail.com
English :
Christmas market with local craft stalls, entertainment, refreshments and snacks.
German :
Weihnachtsmarkt mit mehreren Ständen lokaler Kunsthandwerker, Animationen, Getränken und kleinen Snacks.
Italiano :
Mercatino di Natale con bancarelle di artigianato locale, intrattenimento, rinfreschi e spuntini.
Espanol :
Mercado navideño con puestos de artesanía local, animación, refrescos y aperitivos.
