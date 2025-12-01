Marché de Noël à Andolsheim

1 rue de Colmar Andolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Marché de Noël avec plusieurs stands d’artisans locaux, animations, buvette et petite restauration.

Célébrons ensemble Noël !

Au programme de ces deux jours:

– de nombreux stands d’artisans locaux

– buvette/restauration bière de Noël, vin chaud, manalas, bretzels, choucroute, knacks et autres gourmandises

– Animations pour petits et grands

Plus d’informations sur notre page facebook @originalement vous

*** bénéfices reversés aux chiens guides de l’est*** .

1 rue de Colmar Andolsheim 68280 Haut-Rhin Grand Est originalementvous68@gmail.com

English :

Christmas market with local craft stalls, entertainment, refreshments and snacks.

German :

Weihnachtsmarkt mit mehreren Ständen lokaler Kunsthandwerker, Animationen, Getränken und kleinen Snacks.

Italiano :

Mercatino di Natale con bancarelle di artigianato locale, intrattenimento, rinfreschi e spuntini.

Espanol :

Mercado navideño con puestos de artesanía local, animación, refrescos y aperitivos.

L’événement Marché de Noël à Andolsheim Andolsheim a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme de Colmar