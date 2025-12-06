Marché de Noël à Andrezé Place de la Mairie Beaupréau-en-Mauges

Marché de Noël à Andrezé

Place de la Mairie Andrezé Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06

Vivez la magie des fêtes lors du Marché de Noël d’Andrezé !

L’APEL de l’Ecole Sources Vives organise son marché de Noël en partenariat avec les commerçants. Plongez dans l’esprit des fêtes et profitez de nombreuses animations !

Au programme de cette journée

– Des activités manège, balade en calèche, découverte des savoir-faire tournage sur bois, ateliers tricots…

– 28 exposants locaux

– Dégustation de vin chaud .

apel.andreze.sourcesvives@gmail.com

English :

Experience the magic of the festive season at Andrezé’s Christmas Market!

