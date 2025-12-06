Marché de Noël à Andrezé Place de la Mairie Beaupréau-en-Mauges
Place de la Mairie Andrezé Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 20:00:00
2025-12-06
Vivez la magie des fêtes lors du Marché de Noël d’Andrezé !
L’APEL de l’Ecole Sources Vives organise son marché de Noël en partenariat avec les commerçants. Plongez dans l’esprit des fêtes et profitez de nombreuses animations !
Au programme de cette journée
– Des activités manège, balade en calèche, découverte des savoir-faire tournage sur bois, ateliers tricots…
– 28 exposants locaux
– Dégustation de vin chaud .
English :
Experience the magic of the festive season at Andrezé’s Christmas Market!
