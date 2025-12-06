Marché de Noël à Arcambal Arcambal

Marché de Noël à Arcambal

358 Route de Cahors Arcambal Lot

Début : 2025-12-06 13:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Marché de noël avec restauration sur place, retraits de sapins de Noël, tombola, artisans locaux…

Organisé par l’APE d’Arcambal.

358 Route de Cahors Arcambal 46090 Lot Occitanie +33 6 33 24 90 99 ape.arcambal@gmail.com

Christmas market with on-site catering, Christmas tree collections, tombola, local craftsmen…

Organized by the Arcambal APE.

