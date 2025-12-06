Marché de Noël à Arcambal Arcambal
Marché de Noël à Arcambal
358 Route de Cahors Arcambal Lot
Tarif : – –
Début : 2025-12-06 13:00:00
2025-12-06
Marché de noël avec restauration sur place, retraits de sapins de Noël, tombola, artisans locaux…
Organisé par l’APE d’Arcambal.
358 Route de Cahors Arcambal 46090 Lot Occitanie +33 6 33 24 90 99 ape.arcambal@gmail.com
English :
Christmas market with on-site catering, Christmas tree collections, tombola, local craftsmen…
Organized by the Arcambal APE.
