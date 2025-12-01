Marché de Noël à Assier

le bourg Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 11:00:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

Date(s) :

2025-12-14

L’association des parents d’élèves d’Assier vous invite à venir visiter leur marché de Noël où vous pourrez découvrir des artisans locaux, vous restaurer avec du vin chaud ou des crêpes

L’association des parents d’élèves d’Assier vous invite à venir visiter leur marché de Noël où vous pourrez découvrir des artisans locaux, vous restaurer avec du vin chaud ou des crêpes. Le père Noël viendra faire un petit coucou aux enfants sages… .

le bourg Assier 46320 Lot Occitanie charlotte.magne@hotmail.f

English :

The Assier parents? association invites you to come and visit their Christmas market where you can discover local craftsmen, enjoy mulled wine or pancakes

L’événement Marché de Noël à Assier Assier a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Lacapelle Marival