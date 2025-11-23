Marché de Noël à Aubas Place du platane Aubas

Marché de Noël à Aubas

Place du platane Dans le bourg Aubas Dordogne

Gratuit

Gratuit

Date :

2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Au programme

– Artisanats et produits locaux toute la journée;

– 11 h passage du Père Noël avec contes et distribution de chocolats

– 14h à 16h atelier bonhomme en pain d’épice

Restauration rapide (soupe, panini, crêpes)

Vin et chocolat chaud

Restauration chaude servir à partir de midi.

Toute la journée à la buvette vous pourrez déguster des crêpes , boissons, vin et chocolat chaud.

Les bénéfices de cette manifestation profiteront aux enfants du RPI (Aubas, Auriac, les Farges). .

Place du platane Dans le bourg Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 48 38 29

English : Marché de Noël à Aubas

On the program:

– Local crafts and products all day long;

– 11 a.m.: Santa Claus with storytelling and chocolate distribution

– 2pm to 4pm: Gingerbread man workshop

Fast food (soup, panini, crêpes)

Wine and hot chocolate

German : Marché de Noël à Aubas

Auf dem Programm stehen:

– Kunsthandwerk und lokale Produkte den ganzen Tag über;

– 11 Uhr: Der Weihnachtsmann kommt vorbei, erzählt Geschichten und verteilt Schokolade

– 14:00 bis 16:00 Uhr: Lebkuchenmännchen-Workshop

Schnellrestaurants (Suppe, Panini, Crêpes)

Wein und heiße Schokolade

Italiano :

In programma

– Artigianato e prodotti locali per tutto il giorno;

– ore 11.00: Babbo Natale con storie e cioccolatini

– dalle 14.00 alle 16.00: laboratorio sull’omino di pan di zenzero

Fast food (zuppa, panini, frittelle)

Vino e cioccolata calda

Espanol : Marché de Noël à Aubas

En el programa

– Artesanía y productos locales durante todo el día;

– 11 h: Papá Noel con cuentos y bombones

– de 14.00 a 16.00 h: Taller del hombre de jengibre

Comida rápida (sopa, panini, tortitas)

Vino y chocolate caliente

L’événement Marché de Noël à Aubas Aubas a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère