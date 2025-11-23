Marché de Noël à Aubas Place du platane Aubas
Place du platane Dans le bourg Aubas Dordogne
Gratuit
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Au programme
– Artisanats et produits locaux toute la journée;
– 11 h passage du Père Noël avec contes et distribution de chocolats
– 14h à 16h atelier bonhomme en pain d’épice
Restauration chaude servir à partir de midi.
Toute la journée à la buvette vous pourrez déguster des crêpes , boissons, vin et chocolat chaud.
Les bénéfices de cette manifestation profiteront aux enfants du RPI (Aubas, Auriac, les Farges). .
Place du platane Dans le bourg Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 48 38 29
English : Marché de Noël à Aubas
On the program:
– Local crafts and products all day long;
– 11 a.m.: Santa Claus with storytelling and chocolate distribution
– 2pm to 4pm: Gingerbread man workshop
Fast food (soup, panini, crêpes)
Wine and hot chocolate
German : Marché de Noël à Aubas
Auf dem Programm stehen:
– Kunsthandwerk und lokale Produkte den ganzen Tag über;
– 11 Uhr: Der Weihnachtsmann kommt vorbei, erzählt Geschichten und verteilt Schokolade
– 14:00 bis 16:00 Uhr: Lebkuchenmännchen-Workshop
Schnellrestaurants (Suppe, Panini, Crêpes)
Wein und heiße Schokolade
Italiano :
In programma
– Artigianato e prodotti locali per tutto il giorno;
– ore 11.00: Babbo Natale con storie e cioccolatini
– dalle 14.00 alle 16.00: laboratorio sull’omino di pan di zenzero
Fast food (zuppa, panini, frittelle)
Vino e cioccolata calda
Espanol : Marché de Noël à Aubas
En el programa
– Artesanía y productos locales durante todo el día;
– 11 h: Papá Noel con cuentos y bombones
– de 14.00 a 16.00 h: Taller del hombre de jengibre
Comida rápida (sopa, panini, tortitas)
Vino y chocolate caliente
L’événement Marché de Noël à Aubas Aubas a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère