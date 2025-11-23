Marché de Noël à Audrix

Salle des fêtes Audrix Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

10h-18h. Venez découvrir créateurs, artisans, produits locaux. Petite restauration et buvette sur place. Gratuit

Venez découvrir créateurs, artisans, produits locaux. Sur place: buvette, vin chaud, tourin, sandwichs, crêpes. .

Salle des fêtes Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 23 14 50

English : Marché de Noël à Audrix

10am-6pm. Come and discover creators, craftsmen and local products. Snacks and refreshments on site. Free

German : Marché de Noël à Audrix

10h-18h. Entdecken Sie Designer, Handwerker und lokale Produkte. Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Kostenlos

Italiano :

10.00-18.00. Venite a scoprire designer, artigiani e prodotti locali. Spuntini e rinfreschi in loco. Gratuito

Espanol : Marché de Noël à Audrix

De 10.00 a 18.00 h. Venga a descubrir diseñadores, artesanos y productos locales. Aperitivos y refrescos in situ. Gratis

L’événement Marché de Noël à Audrix Audrix a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère