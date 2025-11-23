Marché de Noël à Audrix Audrix
Marché de Noël à Audrix
Salle des fêtes Audrix Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
10h-18h. Venez découvrir créateurs, artisans, produits locaux. Petite restauration et buvette sur place. Gratuit
Salle des fêtes Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 23 14 50
English : Marché de Noël à Audrix
10am-6pm. Come and discover creators, craftsmen and local products. Snacks and refreshments on site. Free
German : Marché de Noël à Audrix
10h-18h. Entdecken Sie Designer, Handwerker und lokale Produkte. Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Kostenlos
Italiano :
10.00-18.00. Venite a scoprire designer, artigiani e prodotti locali. Spuntini e rinfreschi in loco. Gratuito
Espanol : Marché de Noël à Audrix
De 10.00 a 18.00 h. Venga a descubrir diseñadores, artesanos y productos locales. Aperitivos y refrescos in situ. Gratis
