Marché de Noël à Aulnay-sur-Iton, 30.11.2025

Salle des Fêtes Aulnay-sur-Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

.

Salle des Fêtes Aulnay-sur-Iton 27180 Eure Normandie asso.amigag@gmail.com

English : Marché de Noël à Aulnay-sur-Iton, 30.11.2025

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël à Aulnay-sur-Iton, 30.11.2025 Aulnay-sur-Iton a été mis à jour le 2025-11-13 par OT du Pays de Conches