Marché de Noël à Auriac

Auriac Corrèze

2025-12-13

2025-12-14

2025-12-13 2025-12-14

Les bénévoles de l’association Les Courrijous , avec le soutien des Jardins Sothys, mettront tout en œuvre pour que ce 10ème Marché soit une véritable réussite et qu’il contribue à la mise en valeur des stands et métiers d’art.

Chaque année et pour une 9ème édition, sous le nom de l’association les Courrijous, en partenariat avec les jardins Sothys, des Auriacois œuvrent pour vous proposer l’un des plus beaux marchés de Noël de notre région. Bien loin des marchés de Noël commerciaux, de nombreux artisans seront présents pour vous proposer des cadeaux originaux de très grande qualité en circuit court. .

Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 30 40 info@auriac-marchedenoel.fr

