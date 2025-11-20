Marché de Noël à autoreille Autoreille

Marché de Noël à autoreille

salle des fêtes Autoreille Haute-Saône

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Un marché riche en idées cadeaux avec une trentaine d’exposants, des animations pour les petits et les grands. Shooting photo avec le Père et la Mère Noël, concours de pull moche avec cadeau, fanfare de musique, chorale d’enfants….

Sur place, marrons, vin chaud, pomme d’amour…et repas à réserver (tartiflette ou jardinière de légumes vg). ouvert de 10h à 19h. Entrée libre. .

salle des fêtes Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 85 48 86

