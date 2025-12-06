Marché de Noël à Auvers le Hamon Auvers-le-Hamon
Marché de Noël à Auvers le Hamon Auvers-le-Hamon samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël à Auvers le Hamon
Salle des fêtes Auvers-le-Hamon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
La Magie s’invite à Auvers le Hamon
Nombreux exposants .
Salle des fêtes Auvers-le-Hamon 72300 Sarthe Pays de la Loire mickael.fontaine.bouillet@gmail.com
English :
Magic invites itself to Auvers le Hamon
German :
Die Magie lädt nach Auvers le Hamon ein
Italiano :
La magia si invita a Auvers le Hamon
Espanol :
La magia se invita a Auvers le Hamon
L’événement Marché de Noël à Auvers le Hamon Auvers-le-Hamon a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Vallée de la Sarthe