Marché de Noël à Auvers le Hamon Auvers-le-Hamon

Marché de Noël à Auvers le Hamon

samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël à Auvers le Hamon

Salle des fêtes Auvers-le-Hamon Sarthe

2025-12-06 10:00:00
2025-12-06 17:00:00

Date(s) :
2025-12-06

La Magie s’invite à Auvers le Hamon
Nombreux exposants   .

Salle des fêtes Auvers-le-Hamon 72300 Sarthe Pays de la Loire   mickael.fontaine.bouillet@gmail.com

English :

Magic invites itself to Auvers le Hamon

German :

Die Magie lädt nach Auvers le Hamon ein

Italiano :

La magia si invita a Auvers le Hamon

Espanol :

La magia se invita a Auvers le Hamon

