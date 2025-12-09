Marché de Noël à Azérables Salle Polyvalente Azerables

Marché de Noël à Azérables

Salle Polyvalente 5 Route du Mas Azerables Creuse

Bienvenue à la salle polyvalente d’Azérables. Sarah vous présente des produits régionaux et des idées cadeaux. L’association Les Petites Mains Drabléziennes ont tricoté pour vous plein de merveilles. Créateurs et producteurs sont là tous ensemble pour vos derniers achats de Noël.

Présents le Père Noël et sa calèche de 10h à 12h ; la Mère Noël en conteuse d’histoires. Jeux et maquillage.

Vin chaud, chocolat chaud, crêpes. Repas sur place possible (sur réservation avant le 14 décembre pour 15 €). Vente et dégustation d’huîtres. .

