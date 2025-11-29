Marché de Noël à Barbery Barbery

Marché de Noël à Barbery

Rue du Général Patton Barbery Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 22:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Pour sa troisième édition le marché de Noël s’enrichit de nouveaux chalets pour nos exposants tous artisans locaux.

Venez vous promener dans un paysage féérique de noël qui va ravir vos enfants qui pourront faire des promenades en poneys et embrasser notre Père Noël ; sans oublier les crêpes, le vin chaud et les huitres … Plus de renseignements prochainement disponibles sur les réseaux sociaux.

Rue du Général Patton Barbery 60810 Oise Hauts-de-France +33 6 61 39 73 52 tapzab@gmail.com

English :

For its third edition, the Christmas market has added new chalets for our exhibitors, all local artisans.

Come and stroll through a magical Christmas landscape that will delight your children, who will be able to take pony rides and kiss our Santa Claus; not forgetting the crêpes, mulled wine and oysters… More information coming soon on our social networks.

German :

Für die dritte Ausgabe des Weihnachtsmarktes wurden neue Hütten für unsere Aussteller, allesamt lokale Kunsthandwerker, errichtet.

Schlendern Sie durch eine märchenhafte Weihnachtslandschaft, die Ihre Kinder begeistern wird, die auf Ponys reiten und unseren Weihnachtsmann umarmen können; nicht zu vergessen die Crêpes, der Glühwein und die Austern … Weitere Informationen finden Sie in Kürze auf unseren sozialen Netzwerken.

Italiano :

Giunto alla sua terza edizione, il mercatino di Natale si arricchisce di nuovi chalet per gli espositori, tutti artigiani locali.

Venite a passeggiare in un magico paesaggio natalizio che farà la gioia dei vostri bambini, che potranno fare passeggiate sui pony e baciare Babbo Natale, senza dimenticare le crêpes, il vin brulé e le ostriche… Maggiori informazioni saranno presto disponibili sui nostri social network.

Espanol :

En su tercera edición, el mercado navideño incorpora nuevos chalets para nuestros expositores, todos ellos artesanos locales.

Venga a pasear por un paisaje navideño mágico que hará las delicias de sus hijos, que podrán dar paseos en poni y besar a Papá Noel, sin olvidar los crepes, el vino caliente y las ostras… Pronto encontrará más información en nuestras redes sociales.

