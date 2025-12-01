Marché de Noël à Baugé Centre Culturel René d’Anjou Baugé-en-Anjou

Marché de Noël à Baugé

Centre Culturel René d'Anjou Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

2025-12-19 10:00:00 to 2025-12-21 20:00:00

Début : 2025-12-19 10:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21

Le traditionnel marché de Noël de Baugé s’annonce féérique du vendredi 19 au dimanche 21 décembre 2025 au Centre culturel René d’Anjou à Baugé. De nombreux commerçants, viticulteurs, producteurs et artisans seront présents.

Beaucoup d’animations musicales et une banda le samedi.

Un atelier créatif pour les enfants, des mascottes et évidemment le Père Noël.

Le samedi à partir de 17h30, le défilé avec l’animation des petites citées de caractères et le Père Noël, vous guideront vers un spectacle dans les jardins de l’Hôtel-Dieu.

Un photomaton vous permettra de repartir avec un souvenir du Père Noël.

Manège pour les petits, pêche aux canards et tir à la carabine, sur la place de l’Europe.

Tous les jours bar, bar à Huîtres, crêpes, gâteaux à déguster.

Des food-trucks seront présents sur l’esplanade. .

Centre Culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 32 84 54 90 renou.franck@orange.fr

English :

Christmas market in Baugé

German :

Weihnachtsmarkt in Baugé

Italiano :

Mercatino di Natale a Baugé

Espanol :

Mercado de Navidad en Baugé

