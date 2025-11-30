Marché de Noël à Beaufay Beaufay
Marché de Noël à Beaufay Beaufay dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël à Beaufay
Salle Polyvalente Beaufay Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Les JSB, Club de Volley de Beaufay, vous invite à son Marché de Noël créations artisanales, produits locaux, buvette et restauration. .
Salle Polyvalente Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël à Beaufay Beaufay a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Maine Saosnois