Marché de Noël à Beauregard Baret Beauregard-Baret

Marché de Noël à Beauregard Baret Beauregard-Baret samedi 8 novembre 2025.

Marché de Noël à Beauregard Baret

Le village Beauregard-Baret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

Venez rencontrer les exposants et le Père Noel…

.

Le village Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comiteanimationbeauregardbaret@gmail.com

English :

Come and meet the exhibitors and Santa Claus…

German :

Treffen Sie die Aussteller und den Weihnachtsmann…

Italiano :

Venite a conoscere gli espositori e Babbo Natale…

Espanol :

Venga a conocer a los expositores y a Papá Noel…

L’événement Marché de Noël à Beauregard Baret Beauregard-Baret a été mis à jour le 2025-10-06 par Valence Romans Tourisme