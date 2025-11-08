Marché de Noël à Beauregard Baret Beauregard-Baret
Le village Beauregard-Baret Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-09
2025-11-08
Venez rencontrer les exposants et le Père Noel…
Le village Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comiteanimationbeauregardbaret@gmail.com
English :
Come and meet the exhibitors and Santa Claus…
German :
Treffen Sie die Aussteller und den Weihnachtsmann…
Italiano :
Venite a conoscere gli espositori e Babbo Natale…
Espanol :
Venga a conocer a los expositores y a Papá Noel…
