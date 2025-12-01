Marché de Noël à Beausoleil

1 Impasse du Manège Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 21:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Marché de Noël organisé par le @Centre Equestre de Beausoleil Beausoleil à Azay-le-Brûlé

Réservez votre samedi 20 décembre de 14h à 21h

Venez rencontrer nos exposants, artistes, créateurs et artisans et profiter des boissons chaudes et balades à poneys et démonstration de carrousel à cheval. .

1 Impasse du Manège Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 34 86 05 cebeausoleil@wanadoo.fr

L’événement Marché de Noël à Beausoleil Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Haut Val De Sèvre