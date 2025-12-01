Marché de Noël à Bégoux Cahors
Marché de Noël à Bégoux
292 Rue du Village Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 09:30:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
Date(s) :
2025-12-14
Animations & artisans, photos avec le père Noël
Tombola avec de nombreux lots à gagner.
Restauration & buvette sur place.
Organisé par l’APE L’Art de la Récré .
292 Rue du Village Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 07 78 01 54 art.recre@gmail.com
English :
Entertainment & crafts, photos with Santa Claus
L’événement Marché de Noël à Bégoux Cahors a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Cahors Vallée du Lot