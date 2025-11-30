Marché de Noël à Bellenaves Bellenaves

Marché de Noël à Bellenaves

Cœur de village Bellenaves Allier

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Manège, chants, démo K-pop des Pink Devils, défilé et arrivée du Père Noël ! Vin et cidre chauds, marrons, tripes et raclette pour une ambiance festive et gourmande. Tous les bénéfices vont à l’école. Venez nombreux !

Cœur de village Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75 tourisme@bellenaves.fr

English :

Carousel, songs, Pink Devils K-pop demo, parade and arrival of Santa Claus! Hot wine and cider, chestnuts, tripe and raclette for a festive, gourmet atmosphere. All proceeds go to the school. Come one, come all!

German :

Karussell, Gesang, K-Pop-Demo der Pink Devils, Umzug und Ankunft des Weihnachtsmanns! Heißer Wein und Cidre, Maronen, Kutteln und Raclette sorgen für eine festliche und leckere Atmosphäre. Alle Einnahmen gehen an die Schule. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Giostra, canzoni, demo dei Pink Devils K-pop, sfilata e arrivo di Babbo Natale! Vino e sidro caldi, castagne, trippa e raclette per un’atmosfera festosa e gastronomica. Tutti i proventi saranno devoluti alla scuola. Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Carrusel, canciones, demostración de K-pop de Pink Devils, desfile y ¡llegada de Papá Noel! Vino caliente y sidra, castañas, callos y raclette para un ambiente festivo y gastronómico. Todos los beneficios se destinarán a la escuela. ¡Te esperamos!

