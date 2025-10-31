Marché de Noël à Belloc ZA Belloc Lesparre-Médoc

Marché de Noël à Belloc

ZA Belloc Z.A.C. Belloc Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

2 jours de magie vous attendent pour le Marché de Noël organisé par l’association Pour que vivent les Artistes en Médoc .

De nombreux animations balades en calèche ou à poney, labyrinthe, trampoline, petit manège…

Spectacles, concerts et chants de Noël…

De nombreux créateurs, artisans et producteurs médocains, ainsi que des stands gourmandises…

Sans oublier le Père Noël et ses amis… .

ZA Belloc Z.A.C. Belloc Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 85 45 51

English : Marché de Noël à Belloc

German : Marché de Noël à Belloc

Italiano :

Espanol : Marché de Noël à Belloc

L’événement Marché de Noël à Belloc Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Médoc-Vignoble