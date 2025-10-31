Marché de Noël à Belloc ZA Belloc Lesparre-Médoc
Marché de Noël à Belloc ZA Belloc Lesparre-Médoc samedi 13 décembre 2025.
ZA Belloc, Lesparre-Médoc, Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
2 jours de magie vous attendent pour le Marché de Noël organisé par l’association Pour que vivent les Artistes en Médoc .
De nombreux animations balades en calèche ou à poney, labyrinthe, trampoline, petit manège…
Spectacles, concerts et chants de Noël…
De nombreux créateurs, artisans et producteurs médocains, ainsi que des stands gourmandises…
Sans oublier le Père Noël et ses amis… .
ZA Belloc, Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 85 45 51
