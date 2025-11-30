Marché de Noël à Belmont Belmont-sur-Rance

Pour cette 22ème édition, le marché de Noël de Belmont sera organisé le dimanche 30 novembre et vous proposera de nombreux stands artisanat d’art, produits du terroir, créations diverses, idées cadeaux …

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 93 66 laure@tourisme-rougier-aveyron.com

English :

For its 22nd edition, the Belmont Christmas market will be held on Sunday November 30, and will feature a wide range of stalls: arts and crafts, local produce, various creations, gift ideas…

German :

Zum 22. Mal findet am Sonntag, dem 30. November, der Weihnachtsmarkt von Belmont statt, auf dem Sie zahlreiche Stände vorfinden: Kunsthandwerk, regionale Produkte, verschiedene Kreationen, Geschenkideen …

Italiano :

La 22esima edizione del Mercatino di Natale di Belmont si terrà domenica 30 novembre e presenterà un’ampia gamma di bancarelle, tra cui oggetti di artigianato artistico, prodotti locali, una varietà di creazioni e idee regalo…

Espanol :

La 22ª edición del Mercado Navideño de Belmont se celebrará el domingo 30 de noviembre y contará con una amplia variedad de puestos, entre los que se incluyen artesanía, productos locales, creaciones variadas e ideas para regalar…

