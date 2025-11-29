Marché de Noël à Beuvrages

Beuvrages Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-19

Le Marché de Noël arrive à Beuvrages ! Du 19 au 21 déc. 2025, la Place de la Paix devient un village enchanté chalets, lumières, animations, féerie.

Le Marché de Noël arrive à Beuvrages ! Du 19 au 21 déc. 2025, la Place de la Paix devient un village enchanté chalets, lumières, animations, féerie. .

Beuvrages 59192 Nord Hauts-de-France +33 3 27 14 93 01 communication-ville@beuvrages.fr

English :

The Christmas Market is coming to Beuvrages! From Dec. 19 to 21, 2025, the Place de la Paix becomes an enchanted village: chalets, lights, entertainment and enchantment.

L’événement Marché de Noël à Beuvrages Beuvrages a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Valenciennes