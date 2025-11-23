Marché de Noël à Biars-sur-Cère Biars-sur-Cère
Biars-sur-Cère Lot
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Marché de Noel, nombreux exposants et créateurs
Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 6 47 12 92 40
English :
Christmas market, numerous exhibitors and designers
German :
Weihnachtsmarkt, zahlreiche Aussteller und Designer
Italiano :
Mercatino di Natale con numerosi espositori e designer
Espanol :
Mercado navideño con numerosos expositores y diseñadores
