Marché de Noël à Biars-sur-Cère

Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Marché de Noel, nombreux exposants et créateurs

Marché de Noel, nombreux exposants et créateurs .

Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 6 47 12 92 40

English :

Christmas market, numerous exhibitors and designers

German :

Weihnachtsmarkt, zahlreiche Aussteller und Designer

Italiano :

Mercatino di Natale con numerosi espositori e designer

Espanol :

Mercado navideño con numerosos expositores y diseñadores

L’événement Marché de Noël à Biars-sur-Cère Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Vallée de la Dordogne