Marché de Noël à Biscarrosse Place Marsan Biscarrosse

Place Marsan Centre-Ville Biscarrosse Landes
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-28
2025-12-13
Marché des artisans
Le marché de Noël, Place Marsan, ouvre ses portes du 13 au 28 décembre. Des idées cadeaux artisanaux, des délices gourmands et des décorations vous attendent.
Les horaires
En semaine 15h 19h
Week-end et vacances scolaires 10h 19h
Nocturne le 20 décembre jusqu’à 21h
Restos de Noël
(Re)découvrez le coin restauration, au Parking Clémenceau, à côté de la patinoire. Réveillez vos papilles avec une variété d’offres, le tout dans un coin cosy où la convivialité est à l’honneur. Profitez d’une offre goûter à seulement 5€, de menus à 12€ pour tous et 8€ pour les enfants.
Les restaurateurs vous accueillent du 12 au 28 décembre
Semaine hors vacances 15h 23h
Semaine vacances 10h 23h
Week-end 10h 00h .
Place Marsan Centre-Ville Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
