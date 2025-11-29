Marché de Noël à Biscarrosse Place Marsan Biscarrosse

Marché de Noël à Biscarrosse

Biscarrosse

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-28

2025-12-13

Marché des artisans

Le marché de Noël, Place Marsan, ouvre ses portes du 13 au 28 décembre. Des idées cadeaux artisanaux, des délices gourmands et des décorations vous attendent.

Les horaires

En semaine 15h 19h

Week-end et vacances scolaires 10h 19h

Nocturne le 20 décembre jusqu’à 21h

Restos de Noël

(Re)découvrez le coin restauration, au Parking Clémenceau, à côté de la patinoire. Réveillez vos papilles avec une variété d’offres, le tout dans un coin cosy où la convivialité est à l’honneur. Profitez d’une offre goûter à seulement 5€, de menus à 12€ pour tous et 8€ pour les enfants.

Les restaurateurs vous accueillent du 12 au 28 décembre

Semaine hors vacances 15h 23h

Semaine vacances 10h 23h

Week-end 10h 00h .

Place Marsan Centre-Ville Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

