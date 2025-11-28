Marché de Noël à Blangy Place de la mairie Blangy-sur-Bresle

Marché de Noël à Blangy Place de la mairie Blangy-sur-Bresle vendredi 28 novembre 2025.

Marché de Noël à Blangy

Place de la mairie Place Georges Durand Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Venez vous imprégner de la magie de Noël à Blangy

o Les 18 chalets installés devant la mairie vous plongeront dans l’esprit de Noël.

Une variété de produits vous sera proposée décorations de Noël, cadeaux artisanaux, alimentation… il sera difficile de ne pas se laisser tenter.

Au programme Vin chaud, musique, chants de Noël, majorettes … et bien plus dans le programme à venir.

Mais nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer la venue de celui que tout le monde attend le père Noël !!

Marché en accès libre et ouvert à tous !

Infos 02 35 93 50 05 .

Place de la mairie Place Georges Durand Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 50 05 contact@blangysurbresle.fr

English : Marché de Noël à Blangy

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël à Blangy Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de tourisme Aumale Blangy