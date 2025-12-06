Marché de Noël à Blénod Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Marché de Noël à Blénod

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Créations artisanales, exposants gourmands, stand de photo … venez découvrir le marché de Noël au Centre Michel Bertelle ! Vous y croiserez même Saint Nicolas …

Les enfants pourront participer à un atelier de lettres au Père Noël, et lui envoyer grâce à sa boite aux lettres magique !

Buvette et restauration sur place vin chaud, jus de pomme maison, foie gras, escargots

Evènement organisé par l’association des parents d’élèves FCPE Blénod en collaboration avec la Mairie de Blénod-lès-Pont-à-MoussonTout public

English :

Artisanal creations, gourmet exhibitors, photo booths… come and discover the Christmas market at the Centre Michel Bertelle! You’ll even come across Saint Nicolas …

Children can take part in a letter-writing workshop, and send letters to Santa using his magic letterbox!

Refreshments and food on site: mulled wine, homemade apple juice, foie gras, snails, etc

Event organized by the FCPE Blénod parents’ association in collaboration with the Mairie de Blénod-lès-Pont-à-Mousson

German :

Kunsthandwerkliche Kreationen, Gourmet-Aussteller, Fotostand … Entdecken Sie den Weihnachtsmarkt im Centre Michel Bertelle! Sie werden dort sogar dem Heiligen Nikolaus begegnen …

Die Kinder können an einem Brief-Workshop für den Weihnachtsmann teilnehmen und ihm dank seines magischen Briefkastens Briefe schicken!

Getränke und Speisen vor Ort: Glühwein, hausgemachter Apfelsaft, Gänseleberpastete, Schnecken

Organisiert von der Elternvereinigung FCPE Blénod in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Italiano :

Artigianato, stand gastronomici, cabine fotografiche… venite a scoprire il mercatino di Natale del Centro Michel Bertelle! Potrete anche incontrare Saint Nicolas…

I bambini potranno partecipare a un laboratorio di scrittura di lettere e inviare lettere a Babbo Natale utilizzando la sua magica cassetta delle lettere!

Ristoro e cibo sul posto: vin brulé, succo di mela fatto in casa, foie gras, lumache, ecc

Organizzato dall’associazione dei genitori FCPE Blénod in collaborazione con il Comune di Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Espanol :

Artesanía, puestos de comida, fotomatones… ¡venga a descubrir el mercado navideño del Centro Michel Bertelle! Incluso se encontrará con San Nicolás…

Los niños podrán participar en un taller de escritura de cartas y enviarlas a Papá Noel a través de su buzón mágico

Refrescos y comida in situ: vino caliente, zumo de manzana casero, foie gras, caracoles, etc

Organizado por la asociación de padres FCPE Blénod en colaboración con el ayuntamiento de Blénod-lès-Pont-à-Mousson

