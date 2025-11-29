Marché de Noël à Blesle Blesle
Marché de Noël à Blesle
Gymnase Blesle Haute-Loire
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-29 2025-11-30
50 artisans, producteurs présents au marché de Noël de Blesle Présence du Père Noël
Nombreuses animations
Gymnase Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes blesle.developpement@gmail.com
English :
50 craftsmen and producers at the Blesle Christmas market Santa Claus in attendance
Lots of entertainment
German :
50 Handwerker, Produzenten auf dem Weihnachtsmarkt von Blesle Anwesenheit des Weihnachtsmannes
Zahlreiche Animationen
Italiano :
50 artigiani e produttori al mercatino di Natale di Blesle presente Babbo Natale
Tanti intrattenimenti
Espanol :
50 artesanos y productores en el mercado navideño de Blesle, con la presencia de Papá Noel
Mucha animación
L'événement Marché de Noël à Blesle Blesle a été mis à jour le 2025-10-23