Marché de Noël à Blesle

Gymnase Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

50 artisans, producteurs présents au marché de Noël de Blesle Présence du Père Noël

Nombreuses animations

.

Gymnase Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes blesle.developpement@gmail.com

English :

50 craftsmen and producers at the Blesle Christmas market Santa Claus in attendance

Lots of entertainment

German :

50 Handwerker, Produzenten auf dem Weihnachtsmarkt von Blesle Anwesenheit des Weihnachtsmannes

Zahlreiche Animationen

Italiano :

50 artigiani e produttori al mercatino di Natale di Blesle presente Babbo Natale

Tanti intrattenimenti

Espanol :

50 artesanos y productores en el mercado navideño de Blesle, con la presencia de Papá Noel

Mucha animación

L’événement Marché de Noël à Blesle Blesle a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne