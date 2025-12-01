Marché de Noël à Blondefontaine Blondefontaine

Marché de Noël à Blondefontaine

12 Rue d’en Haut Blondefontaine Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Le marché de Noël, organisé par le comité des Fêtes de Blondefontaine aura lieu à l’extérieur de l’église.

Ambiance festive garantie. Plusieurs stands à découvrir: idées cadeaux, artisanat local, produits du terroir. Petite restauration et buvette sr place, vin et chocolat chaud, gâteaux.

Entrée libre. .

12 Rue d’en Haut Blondefontaine 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 74 33 11

