Marché de Noël à Bogny sur Meuse Bogny-sur-Meuse

Marché de Noël à Bogny sur Meuse

Place de L’Hôtel de Ville Bogny-sur-Meuse Ardennes

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-20

2025-12-19

Programmation des deux jours du marché de Noël Vendredi 19 décembre ouverture de 17h30 à 21h30 samedi 20 décembre ouverture de 14h à 19h30 Buvette et restauration sur place. exposants intérieur et extérieur

Place de L’Hôtel de Ville Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 22 67

English :

Schedule for the two days of the Christmas market: Friday, December 19: open from 5:30 to 9:30 pm Saturday, December 20: open from 2 to 7:30 pm Refreshments and snacks on site. indoor and outdoor exhibitors

German :

Programm der beiden Tage des Weihnachtsmarktes: Freitag, 19. Dezember: Öffnung von 17:30 bis 21:30 Uhr Samstag, 20. Dezember: Öffnung von 14:00 bis 19:30 Uhr Getränke und Essen vor Ort. Aussteller innen und außen

Italiano :

Programma dei due giorni del mercatino di Natale: venerdì 19 dicembre: aperto dalle 17.30 alle 21.30 sabato 20 dicembre: aperto dalle 14.00 alle 19.30 Ristoro e merenda in loco. espositori interni ed esterni

Espanol :

Horario de los dos días del mercado de Navidad: Viernes 19 de diciembre: abierto de 17.30 a 21.30 h Sábado 20 de diciembre: abierto de 14.00 a 19.30 h Refrigerios y tentempiés in situ. expositores interiores y exteriores

