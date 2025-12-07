Marché de Noël à Bonen Rostrenen
Salle des Fêtes de Bonen Rostrenen Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Produits de créateurs locaux, décorations de Noël, cadeaux, denrées, bibelots… Crêpes, vin chaud, gâteaux, buvette.
2€ le mètre pour les exposants.
Org. Bonen Animations. .
Salle des Fêtes de Bonen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 28 21 33
L’événement Marché de Noël à Bonen Rostrenen a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du Kreiz Breizh