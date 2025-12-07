Marché de Noël à Bonen

Salle des Fêtes de Bonen Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Produits de créateurs locaux, décorations de Noël, cadeaux, denrées, bibelots… Crêpes, vin chaud, gâteaux, buvette.

2€ le mètre pour les exposants.

Org. Bonen Animations. .

Salle des Fêtes de Bonen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 28 21 33

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël à Bonen Rostrenen a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du Kreiz Breizh